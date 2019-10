Adana'da "tek şişte et pişirme" rekoru kırıldı Lezzet Festivali kapsamında, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olan "tek şişte et pişirme" rekoru, 233,6 metreyle Adana'ya kazandırıldı - Rekor denemesinde 250 metrelik mangal, yarım ton et ve yarım ton k