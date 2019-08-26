Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu ADANA - Adana'da kadın yüzü heykelini satmaya çalışan iki şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde iki kişinin tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın yüzü figürlü heykeli satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.Ekipler, k