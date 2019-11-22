ADANA - Adana'da koltuk ve bagajında 180 şişe sahte içki ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus timleri, şüphelendikleri 01 F 5078 plakalı otomobili takibe alıp, Yüreğir ilçesi Asri Mezarlığı kavşağında durdurdu.
Yapılan aramada aracın koltuk ve bagajında poşetlere doldurulmuş 180 şişe sahte rakı bulundu.
Bunun üzerine aracın sürücüsü U.A, haber verilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Ele geçirilen sahte rakılara imha edilmek üzere el konuldu.