ADANA (AA) - Adana'da, hayırsever bir iş kadının hibe ettiği iki dönüm arazi üzerine 200 hayvan kapasiteli "Melekler Yaşam Köyü" adlı barınak yapıldı.

Simh3it Derneği üyesi hayvansever Çiğdem Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, derneğin katkılarıyla hayırsever iş kadını Nalan Umay'ın sokak hayvanları için hibe ettiği Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınındaki arazide hizmet vermeye başlayan barınakta ilk etapta yaşlı, yaralı ve hasta hayvanların kabul edildiğini bildirdi.

Barınağın tüm giderlerini bağış ve yardımlarla karşılamaya çalıştıklarını belirten Uğur, barınakta alt yapı, elektrik, temizlik gibi birçok alanda eksiğin olduğunu ifade etti.

Uğur, kış aylarına kadar tamamlanması gereken ihtiyaçlar için yetersiz kaldıklarını, duyarlı vatandaşları destek olmaya çağırdıklarını aktardı.

Uğur, yardımcı olmak isteyenlerin sosyal medya hesapları üzerinden kendilerine ulaşabileceğini kaydetti.







