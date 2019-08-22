Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı ADANA - Adana'da, genelev çıkışında silahlı saldırıya uğrayan kadın ve erkek yaralandı.Merkez Seyhan ilçesinde bulunan genelevde çalıştığı öğrenilen G.G'ye (46), eski sevgilisi olduğu iddia edilen R.Ç. ile akrabası A.Ç. iş çıkışı silahlı saldırı