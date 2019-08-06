ADANA (AA) - Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Uludağ, aralarında husumet bulunan kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerle merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde karşılaştı.

Uludağ, sözlü tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Uludağ, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yeri İneleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede 12 boş kovan ve boş kartuş buldu.

Ara sokaklarda çalışmalarını devam ettiren ekipler, kavgada kullanılan tabancayı bir otomobilin altında buldu. Yaralıya ait olduğu belirtilen 01 V 0449 plakalı otomobilde de bir pompalı tüfek bulundu.

Ekipler, olayla iligili yürüttükleri soruşturma kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.



