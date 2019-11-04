Adana'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı ADANA - Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışm