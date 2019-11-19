ADANA - Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye olan otobüs şoförünün 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, otobüs şoförü Eren Güngör katıldı. Şehit annesi Zübeyde Tura ise katılmadı.

Mahkeme hakimi, şehit annesi Zübeyde Tura'nın Tufanbeyli ilçesindeki Asliye Ceza Mahkemesinde talimatla alınan ifadesinin geldiğini söyledi. Şehit annesi Tura, ifadesinde şunları anlattı:

"Otobüse torunumla bindim. Torunumun ücretini ödedim. Ben de şehit ailesi kartımı gösterdim. Ancak, hem benim hem de torunumun ücretini kesmiş. Şoföre neden böyle yaptığını sordum, vatana bir şehit verdiğimi söyledim. Kendisine askere gidip gitmediğini sorduğumda bana askere gittiğini söyledikten sonra, 'Ne yapayım şehit verdiysen, ancak beleş binin başka bir şey yok, ben de vergi ödüyorum, devlet bunun parasını bana vermek zorunda' dedi. Şehit yakını olmama rağmen benden 2,5 lira ücret aldı. Daha sonra verdiğim 2,5 lirayı tekrar bana verdi. Sanıktan şikayetçi değilim, bir zararım yoktur."

Söz hakkı verilen sanık Güngör, eski savunmalarını tekrarladığını belirterek, şehit annesine söylediği sözlerden dolayı pişman olduğunu belirtti ve beraatini istedi.

Mahkeme hakimi, olayla ilgili bilgi sahibi kişilerin tanık olarak çağrılmasına, sanık Eren Güngör'ün şehit annesi ile aralarında geçen konuşmaların yer aldığı CD'nin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

- Olay

Adana'da 13 Şubat 2018'de kartını göstererek otobüse binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan ısrarla 2,5 liralık ücret isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Şoför hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, müşteki Zübeyde Tura'nın oğlu Mehmet Tura'nın 1993'te Elazığ-Bingöl kara yolunda terör örgütü PKK tarafından kurulan hain pusuda şehit olduğu anımsatılmıştı. İddianamede, şoförün şehit annesine karşı gerçekleştirdiği eylemlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaptığı, şehit haberleriyle milli birlik, dayanışma duyarlılığının ve hassasiyetinin arttığı hassas dönemde bunu gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Şüphelinin şehit yakınlarının tamamını kapsayacak şekilde "beleşçi" nitelendirmesi yaptığı belirtilen iddianamede, şoförün ülkesinin bekası için canlarını vermiş şehitlerin geride bıraktıkları yakınlarından oluşan müştekinin de içerisinde bulunduğu saygın sosyal sınıfa karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği bildirilmişti.

Tutuklandıktan sonra İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartıyla tahliye edilen özel halk otobüsü şoförü Güngör, şehit annesi Tura'yı merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek özür dilemişti.

Zübeyde Tura da Eren Güngör'ü affettiğine ilişkin dilekçeyi mahkemeye vererek, şikayetinden vazgeçmişti.