ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte içki imalatında kullanılan ürünler ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretimine karşı yürüttüğü çalışma kapsamında Yeşiloba Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 50 miligramlık 4 bin 560 şişede ve bidonlarda 30 litre viski aroması, 200 litre gliserin, 50 litre anason, 52 yoğunluk ölçer ve 90 enjektör ele geçirildi.

Ekipler, R.D. ve M.K'yi gözaltına aldı.