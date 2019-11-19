ADANA - Adana'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "şok" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen "şok" uygulamasında Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden çok sayıda personel görev aldı.



Ekipler, çeşitli noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurup arama yaptı. Denetimlerde 3 bin 125 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Uygulamada bin 27 araç kontrol edilirken, 2 araç trafikten menedildi. Toplamda 29 araca 18 bin 300 lira para cezası kesildi.



Kontroller sırasında 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 2 şarjör, 23 fişek, bir ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 3 kesici ve delici alet ve 24 gram esrar ele geçirildi.