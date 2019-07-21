ADANA (AA) - Adana’da polis, camilerde Kuran kursu eğitimi gören çocukları internet bağımlılığı konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocukların internet bağımlısı olmasını önlemek için çalışma başlattı.

Ekipler, camilerde Kuran kursunda eğitim gören öğrencilere internet kullanımı ve internetin zararlı etkileri konusunda bilgiler verdi.

Polisler, eğitimin ardından çocuklara hediyeler dağıttı.

Çocuklardan Eren Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polislerin internet yerine arkadaşlarıyla vakit geçirmesi gerektiğini anlattığını söyledi.

Berkay Yiğit de kendisinin günde 1-2 saat bilgisayardan oyun oynadığını, uzun süre oyun oynayan arkadaşlarının da olduğunu belirterek, "Polisler tanımadığımız sitelere girmemizi, güvenli olmayan kişilerle konuşmamamız gerektiğini anlattı. Çok oyun oynamamalıyız. Arkadaşlarımızla futbol, basketbol oynamalıyız." şeklinde konuştu.

Bilgilendirmelerin yaz boyunca süreceği bildirildi.