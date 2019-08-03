ADANA (AA) - Adana'da otomobilin çarptığı bekçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde eşiyle yürüdüğü sırada dün sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralanan Akıncılar Polis Merkezi'nde görevli gece bekçisi Mehmet Candemir (31), kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki haftalık evli olduğu öğrenilen Candemir'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.