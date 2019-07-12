ADANA (AA) - Adana'da orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik koordinasyon toplantısı yapıldı.



Çukurova Arboretumu Toplantı Salonu'ndaki toplantı, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın başkanlığında gerçekleştirildi.



Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, toplantıda yaptığı sunumda, yangınlara karşı alınan tedbirler ve yangınların çıkış nedenleri hakkında bilgi vererek, yangınla mücadele noktasında sezon öncesi orman teşkilatı olarak hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.



Toplantıya katılanlar daha sonra Sarıçam ilçesinde bulunan Orman Deposu ve Yangın İlk Müdahale Merkezini ziyaret ederek personelle, sohbet etti.

Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangınlarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir sorun olduğunu söyledi.



Yangınların büyük ölçüde insanların yanlış hareketinden ve duyarsızlığından kaynaklandığını belirten Aydın,

"Öncelikli olarak bu yangınların olmaması yönünde arkadaşlarımızın bilgilendirme çalışmaları var. Adana ülkemizde orman yangınları konusunda gerçekten çok başarılı çalışma yapan illerin başında gelmekte." dedi.

İsmet Erol ise, orman yangınlarıyla mücadelenin bütün yıl boyunca devam ettiğini dile getirerek, "Arkadaşlarımızla hep beraber belli bir düzen tertip ve iş birliği içerisinde etkin bir mücadelenin son haritasını çizdik. Son görüşmeleri yaptık. İnşallah bundan sonra bir sorun olmadan bu işin üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.

Ziyaret, orman yangını ihbarında hareket tarzının uygulamalı olarak gösterildiği tatbikat ile sona erdi.