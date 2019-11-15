ADANA - Adana'da "Örgütsel Gelişim Modeliyle Sivil Toplum Kuruluşları'nda (STK) Kapasite Artırma" projesi kapsamında fuar düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği'ne Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama otelinde düzenlenen fuara kentte faaliyet gösteren 33 STK katıldı.

Fuarın açılışının ardından katılımcılar stantları gezerek hem STK'ları tanıma hem de onlarla iş birliği yapma fırsatı buldu.

İki gün süren ve "STK Kavramı ve Kamu-STK İş birliği" konularında katılımcılara bilgilerin aktarıldığı fuarda, "STK Kapasite Artışında AB Mali Yardımlarının Katkısı" konulu seminer de düzenlendi.