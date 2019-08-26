ADANA - Adana'da yapılan uygulamada, eksikleri olduğu tespit edilen 166 motosiklet ve elektrikli bisiklete toplam 152 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik uygulama yaptı.

Kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, 227 motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrol edildi.

Kontrol edilen araçlardan eksikleri olduğu belirlenen 166 motosiklet ve elektrikli bisiklete toplam 152 bin lira ceza kesildi. Yine eksikleri olduğu tespit edilen 45 motosiklet ve elektrikli bisiklet de trafikten men edildi.

Uygulamaların süreceği bildirildi.