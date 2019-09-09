ADANA - Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akkuyu Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Akif Palalı Caddesi'nde Serkan Alak idaresindeki 01 M 0855 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Ayşegül Doğan yönetimindeki 01 TD 299 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler Alak ve Doğan ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı.
Araçlarında sıkışan her iki sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.