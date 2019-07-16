ADANA (AA) - Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan iki kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da rahatsızlanan Z.S. (58), Ceyhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Z.S. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rahatsızlanarak dün gece Ceyhan Devlet Hastanesi'nden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle sevk edilen H.Ö. (64) de hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren iki kişinin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Ölenlerden Z.S'nin yeğeni Ali Eroğlu, dayısının metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 4 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu vefatlarla son bir ayda Mersin'de 9, Adana'da 8, Niğde'de de 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmiş oldu.