ADANA (AA) - Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, V.Y. (64), rahatsızlanması üzerine Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedaviye alınan V.Y, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen V.Y. kurtarılamadı.

V.Y’nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce 4 kişi yaşamını yitirmişti.







