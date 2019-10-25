Adana'da market gaspçısı tutuklandı ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki bir markette, bıçak tehdidiyle kasadaki 510 lirayı gasbeden şüpheli tutuklandı.İstiklal Mahallesi Girne Caddesi'nde bir markete giren kişi, kasiyeri bıçakla tehdit ederek kasadaki 510 lirayı alıp kaçtı.Hab