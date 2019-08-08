Adana'da kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı

Adana'da polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayram

Adana'da kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı
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Isparta Düğün Salonları

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Ekipler, bir yıl boyunca emek verip satışa hazırladıkları hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için esnafa uyarılarda bulundu.

Satıcıların, sahte para ve "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık konularında dikkatli olmalarını isteyen ekipler, benzeri durumlara alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Yapılan bir pazarlığa da şahit olan ekip, hem satıcıya hem alıcıya bir banknotun sahte olup olmadığının nasıl anlaşılacağıyla ilgili basit yöntemleri anlattı.

Esnaf, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek polislere uyarıları için de teşekkür etti.

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