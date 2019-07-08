Adana'da kayalıklarda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı Adana'nın Kozan ilçesinde fotoğraf çekmek için gittikleri kayalıklarda mahsur kalan 10 öğrenci, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.İlçedeki Keşiş Mağarası'nın olduğu bölgeye dün akşam giden ve burada mahsur kalan 3'ü kadın 10 üniversite ö