Adana'da kaldırımda bıçaklanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kadın tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi 24. Sokak'ta vatandaşlar bir kadını kaldırımda yaralı halde buldu.İsminin B.T. (32), olduğu öğrenilen yaralı kad