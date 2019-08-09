Adana'da kahvehaneye silah baskını Adana'da polis ekipleri tarafından kahvehaneye düzenelenen baskında yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ile bir tabanca ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir kahvehanede silah saklandı