Adana'da kadına darp iddiası Adana'da kocası tarafından darbedildiği öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı. Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'ndeki bir evden çığlık sesleri duyan vatandaşlar, adresi kontrol ettiklerinde Ayşe S'nin başından yaralı olarak yerde yat