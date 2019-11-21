ADANA - Adana'da 230 polisin katılımıyla düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 230 polisin katılımıyla 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 105 bin 800 boş ve 10 bin 800 tütünle doldurulmuş makaron, gümrük kaçağı bin 434 paket sigara, 2 bin 307 cinsel içerikli emtia, 256 şişe içki, 450 kilogram tütün ve 47 şişe sahte rakı ele geçirildi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı, 15 kişiye idari para cezası uygulandı.