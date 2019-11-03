ADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda, 175 litre gümrük kaçağı içki, 2 bin 400 paket sigara ile 2 bin 722 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi kapsamında Karasoku Mahallesi Mısır Çarşı'nda seyyar tezgahlarda arama yaptı.

Aramada, bir litrelik şişelerde değişik markalarda toplam 175 litre gümrük kaçağı içki, 2 bin 400 paket sigarayla 2 bin 722 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Tezgahları bırakıp kaçan şahısların yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.



