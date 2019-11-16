Adana'da kaçak tüp dolumu yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı ADANA - Adana'da kaçak tüp dolumu yapılan iş yerlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi ile Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'n