ADANA - Adana'da iki ayrı iş yerinde yapılan aramada 510 paket ve 17 bin 580 dal gümrük kaçağı sigara ile 13 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'ndeki iki ayrı iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 510 paket ve 17 bin 580 dal sigara ile 13 kilogram tütün bulundu.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.