Adana'da kaçak içki operasyonu ADANA - Adana'da bir otomobilde 204 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içki kaçakçılığı yaptığını belirlediği M.Ö. ve H.A'yı takibe aldı