Adana'da iş yerinden dolandırıcılık güvenlik kamerasında Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinden dolandırıcılık güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Pınar İşlek, Pınar Mahallesi'ndeki iş yerine gelen kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.Güvenlik kamerası kayıtların