ADANA - Adana'da bir kadını iş vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran Hüsniye A. (28), internetteki bir kariyer sitesinde yer alan, özel hastaneye ait iş ilanına başvurusu üzerine telefonla arandığını belirtti.

Kendisini hastanenin başhekimi olarak tanıtan kişinin "işe başlaması için verdiği hesaba 3 bin lira yatırması gerektiğini" söylediğini anlatan Hüsniye A, parayı göndermesinin ardından bu kişiye ulaşamadığını bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlı Fatih K'yi (34) yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.