ADANA (AA) - Adana'da iki öğrencinin hayatını kaybettiği, altı kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sürücü ile onun yakalanmasını önlemeye çalıştığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen kuzeninin yargılanmasına devam edildi.





Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Muhammet A. ile kuzeni tutuksuz sanık M.Ü, müştekiler Fatma ve Cuma Şahpaz ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada sanık Muhammet A, hayatını kaybedenlerin ailesine Allah'tan rahmet ve başsağlığı dileyerek, "Yaşanan her şey için çok üzgünüm. Doğuştan sağlık problemim nedeniyle 6 aydır cezaevinde büyük sıkıntı çekiyorum. Üniversite öğrencisi olduğumdan dolayı tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Kazada hayatını kaybedenlerden Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Adil Şahpaz’ın babası Cuma Şahpaz ise söz isteyerek, sanığın sağlık problemini kabul etmediğini, cezaevinde her türlü sağlık imkanını bulunduğunu aktararak, "Yavaş gidiyor olsaydı benim çocuğumu 77 metre fırlatmazdı, çocuğumun bacağı kopmazdı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet A'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

- Olayın geçmişi

Muhammet A. yönetimindeki 01 ASL 75 plakalı otomobil, 4 Şubat'ta Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Adil Şahpaz'a, ardından Mustafa Akgül’ün kullandığı 48 M 0606 plakalı araca ve Ramazan Yıldırım yönetimindeki 06 HNP 95 plakalı araca çarpmıştı.

Kazada yaya olan üniversite öğrencisi Adil Şahpaz ile otomobildeki lise öğrencisi Senanur Akgül hayatını kaybetmiş, Mustafa Akgül, Hacer Akgül, Ahmet Akgül, Ramazan Yıldırım, Medine Erol ve Hürü Akkuş yaralanmıştı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede Muhammet A'nın 15 yıla kadar, onun yakalanmasını engellemeye çalıştığı ileri sürülen kuzeni M.Ü'nün de 5 yıla kadar hapsi istenmişti.