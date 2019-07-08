Adana'da iki kişinin öldüğü trafik kazası davası

- İki kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu sürücü ile tutuksuz sanık kuzeni hakim karşısına çıktı

Adana'da iki kişinin öldüğü trafik kazası davası
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Isparta Düğün Salonları

ADANA (AA) - Adana'da iki kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu sürücü ile tutuksuz sanık kuzeninin yargılanmasına başlandı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sürücü tutuklu sanık Muhammet A. ile sanığın yakalanmasını önlemeye çalıştığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa Ü. ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Savunmasında kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Muhammet A, "Kavşaktan geçtiğim sırada, telefonla konuşan bir yayanın karanlık ve ağaçlar bulunan refüjden bakmadan yola çıktığını fark ettim. Frene bastım ama aramızdaki mesafe çok azdı ve çarpmaya engel olamadım. Direksiyonu kırınca da sol şeride geçmeye çalışan araca çarptım. O anda şoka girdim." dedi.

Sanık, kaza yerine doğru vatandaşların gelmesiyle paniğe kapılarak uzaklaştığını savunarak, "Kuzenimle daha sonra olay yerine yeniden gittik. Kaza yerinde polisleri ve ambulansları görünce daha çok korktum. Ardından kız arkadaşımın evine gittim. Böyle bir kaza olduğu için çok üzgünüm. Keşke kimseye bir şey olmasaydı da bana olsaydı." ifadesini kullandı.

Mustafa Ü. de hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, evine gelen kuzenini kaza yerine götürdüğünü, sanığın yakalanmasını önleme yönünde bir amacının olmadığını ileri sürdü.

Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi Senanur Akgül'ün annesi Hacer Akgül, sanıktan şikayetçi olmazken, yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Adil Şahpaz'ın babası Cuma Şahpaz ise şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Muhammet A. idaresindeki 01 ASL 75 plakalı otomobil, 4 Şubat 2019'da Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda karşıya geçmek isteyen Adil Şahpaz'a, ardından da Mustafa Akgül'ün kullandığı 48 M 0606 plakalı araca ve Ramazan Yıldırım idaresindeki 06 HNP 95 plakalı araca çarpmıştı.

Kazada Şahpaz ile otomobildeki Akgül ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.

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