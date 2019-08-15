Adana'da iki günlük bebek yatağında ölü bulundu Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki günlük bebek yatağında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk sahibi Suriyeli Faysal (36) ve Neval El Halaf (33) çiftinin önceki gün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma