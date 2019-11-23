ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Özel Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli ise polisin yaptığı çalışması sonucu yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



