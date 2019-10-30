ADANA - Adana'da yaygın eğitim hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla "Hayatın her anı öğrenmenin zamanı" adıyla "Öğrenme Şenliği" düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkez ilçelerdeki halk eğitim merkezleri ile Adana Olgunlaşma Enstitüsü kursiyer ve eğitmenlerinin yaptıkları çalışmalar, kurulan stantlarla ziyaretçilere tanıtıldı.

Yarın sona erecek etkinlikte hayat boyu öğrenme kültürü ve farkındalığın gelişmesi için yaygın eğitim hizmetleri vatandaşlara anlatılıyor.

Vali Mahmut Demirtaş, etkinliğin başlaması nedeniyle düzenlenen törende, modern toplumun aynı zamanda bilgi toplumu olduğunu, bilgi toplumunun ise iyi eğitimli bireylerden oluştuğuna dikkati çekti.

Halk eğitim merkezlerinin çok sayıda kursa ev sahipliği yaptığını ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

"Halk eğitim merkezlerinde sadece, biçki dikiş, yemek, kuaförlük, İngilizce ve bilgisayar kurslarının açıldığını düşünürüz. Oysa 3 binin üstünde farklı kurs talep etme imkanınızın olduğunu bilmelisiniz. Öğrenme şenlikleriyle hayat boyu öğrenme kapsamında farklı eğitim alanlarının olduğunu görecek, bu alanlarla ilgili bilgi edinme fırsatını da bulmuş olacaksınız. Bu sebeple öğrenme şenliklerimizi sadece ürünlerin sergilendiği bir platform olarak değerlendirmemelisiniz. Buradan tüm hemşehrilerimi iki gün sürecek şenliklere bir kez daha davet etmek istiyorum. Gelin, kurumlarımızın açtığı stantları gezin. Sergilenen faaliyetlere ilişkin bilgiler alın ve sizler de bu kurslara iştirak edin. Zira şenliklerin sloganında da belirtildiği üzere 'hayatın her anı, öğrenme zamanı' olduğunu unutmayın."

Adana Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da 46 dalda hazırlanan çalışmalarla iki günde 100 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.











