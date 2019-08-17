Adana'da "gürültü" kavgası: 1 ölü Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, komşular arasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.Ferdi B. (24), Küçük Dikili Kavaklı Mahallesi'nde aynı binada oturduğu Suriye uyruklu Ramadan Silo (23) ile gürültü yaptığı ger