ADANA - Adana'da Fırıncılar Odası ve Seyhan Belediyesi tarafından yapılan gıda denetimlerde çok sayıda küflü Suriye ekmeği ele geçirildiği bildirildi.

Adana Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (ESOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, oda ve zabıta ekiplerinin iş birliğinde Suriye ekmeğinin yoğun olarak satıldığı bölgelerde denetim yapıldı.

Fırıncılar Odası Başkanı Ali Tekin’in de nezaret ettiği denetimde kente girişi yasak olmasına rağmen şehir dışında üretilerek Adana'da satışa sunulan çok sayıda küflü Suriye ekmeği ele geçirildi. Küflü ekmeklerin 8'li ekmek paketleri içinde, ambalajların dış cephelerine yerleştirilen taze ekmeklerin arasına gizlenerek satışa sunulduğu belirlendi.

Denetimlerde elde edilen Suriye ekmeklerine imha edilmek üzere zabıta ekiplerince el konuldu, satanlar hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütek, konuyla ilgili açıklamasında, birlik olarak halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacaklarını belirterek, Suriye ekmeğiyle mücadele konusunda geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Fırıncı esnafını haksız rekabete sürükleyen Suriye ekmeğiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Sözütek, şunları belirtti:

"Hijyenden uzak, sağlıksız koşullarda üretilen, sokak ve caddelerde satılan Suriye ekmeği hem haksız rekabete neden oluyor, hem de halk sağlığını tehdit ediyor. Adanalıların Suriye ekmeğini tüketmemelerini istiyoruz."

Fırıncılar Odası Başkanı Tekin de fırıncı esnafı ve halkın çıkarlarını korumak için denetimlerin devam edeceğini kaydetti.



