ADANA - Adana'da bulunan geri dönüşümcüler sitesi işletmecileri bir araya gelerek, sektörün sorunlarını görüştü.



Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, atıkların toplanması, ayrıştırılması ve ithalatı konularında uzlaşmaya varıldığını söyledi.



Uzlaşının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının atık yönetimi konusundaki mevzuat çalışmalarına katkı sağlayacağına inandığını belirten Kıvanç, "Ülkemizde ve özellikle Adana'da plastik geri dönüşüm sektörünün gelişmesi ülke ekonomisine, istihdama ve ihracata ciddi anlamda katkı sağladığı görülmektedir. Geri dönüşüm sektörünün güçlenmesi 'Sıfır Atık' projesinin yürütülmesinin olmazsa olmazıdır." diye konuştu.



Kıvanç, doğada yok olmayan plastiklerin tekrar ekonomiye kazandırılmasının ham madde ithalatını düşürdüğüne dikkati çekti.

İşletmeci Muhammet Veysel Gök de, ambalaj atıklarının kesinlikle çöp olmadığını, geri dönüştürülemeyen materyallerin çöp statüsünde olduğunu belirtti.

Son yıllarda Türkiye'nin, geri dönüşüm sektöründe öncü ülkeler arasına girdiğini ve her geçen gün de yatırım ve istihdam artışlarıyla büyümeye devam ettiğini dile getiren Gök, "Plastik geri dönüşüm sanayicileri olarak ithal ettiğimiz ambalaj atıklarını işleyip mamul haline getirerek çeşitli ülkelere ihraç ediyoruz. Böylesi bir sektörün ham madde teminin kısıtlanması milyonlarca lira yatırım yapan firmaların, kapılarına kilit vurması makinelerin hurdaya dönüşmesi demektir." şeklinde konuştu.



Gök, Sıfır Atık projesinin etkin bir şekilde ilerlemesi için geri dönüşüm sanayisinin gelişmesinin önemli olduğunu belirtti.



