ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde üç kişinin, bir iş yerinden bakır kablo dolu çuvalı elektrikli bisiklete yükleyip kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'nde Mustafa Çınar'a ait geri dönüşüm tesisi önünde bulunan bakır kablo dolu çuvalın çalındığını fark eden çalışanlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri iş yerine gelerek araştırma yaptı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin, bakır kablo dolu çuvalı elektrikli bisikletin sepetine yükleyerek olay yerinden kaçtığını belirledi.

Çalınan malzemelerin bir hurdacıya satıldığı iddiası üzerine ekipler, bu iş yerine giderek arama yaptı. Aramalarda çalınan kablolara rastlanmadı.

Ekipler, görüntülerden eşkalini belirlediği zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.