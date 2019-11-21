Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklandı ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kardeş cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyru