Adana'da duruşma çıkışı bıçaklı kavga davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Adliye binası önünde 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili davada yargılanan 4 sanıktan birinin tahliyesine karar verildi

Adana'da duruşma çıkışı bıçaklı kavga davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi
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Isparta Düğün Salonları

ADANA - Adana'da duruşma sonrası adliye binası önünde 5 kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla bir yıldan 13 yıla kadar hapsi istenen 2'si tutuklu 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emre Y. ve babası Yunus Y, tutuksuz yargılanan Cihan Y. ve Veysel Y. ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Emre Y, tartıştıkları aileyle aralarında husumet bulunduğunu söyledi.

Babasının yaralanmasıyla ilgili açılan davanın duruşmasına ailece gittiklerini belirten Emre Y, olay günü duruşma başlamadan sigara içmek için adliyenin dışına çıktığını söyledi.

Bu sırada adliyenin çevresinde husumetli olduğu aileden bazı kişileri gördüğünü ifade eden Emre Y, şunları dile getirdi:

"Tedirgin olup parkın oradaki tezgahtan bıçak aldım. İş yerinden de bir bıçak alıp iki bıçakla tekrar adliyenin önüne geldim. Duruşma bitmişti. Karşı tarafın aile fertleri adliye çıkışındaki turnikenin önündeydi. Daha sonra babamla annem çıktı. Babam duruşmanın ertelendiğini söyledi. Biz giderken Emrah G, 'Siz ölmek mi istiyorsunuz?’ dedi. Ardından ‘Biz, isterseniz öldürürüz.’ tarzında bir şey söyledi. Babam, Emrah’a yumruk atınca kargaşa çıktı.

Bize saldırdılar. İrfan bana kafa attı. Ben de kendisini bıçakladım. Babam ve amcamlara saldıran Ferhat ve Vedat G'yi de bıçakladım."

Yunus Y. de Emrah G'nin ‘Siz ölmek mi istiyorsunuz, birazdan öleceksiniz' lafı üzerine yumruk attığını söyledi.

Cihan Y. ve Veysel Y. ise suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Emre Y'nin tutukluluğunun devamına, babası Yunus Y'nin ise tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Adana'da 5 Temmuz'da duruşma sonrası adliye binası önünde kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sonucu İrfan, Ferhat ve Vedat G. bıçakla, Emrah ve Mustafa G. yumrukla yaralanmıştı.

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