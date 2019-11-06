ADANA - Adana'da duruşma sonrası adliye binası önünde 5 kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 1 yıldan 13 yıla kadar hapsi istenen 2'si tutuklu 4 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emre Y. ve Yunus Y. ile tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

Savcı, görevsizlik kararının usulüne uygun olmadığını, sanıklar hakkında hangi mağdura karşı hangi eylem nedeniyle görevsizlik kararının verildiğinin, hangi sanığın hangi suçtan yargılanması gerektiğinin açıklanmadığını belirtti.



Mahkemeye açılmış usulüne uygun bir kamu davası bulunmadığından savunma alınmasına yer olmadığını ifade eden savcı, dava dosyasının görevsizlik kararındaki eksikliklerin giderilmesi için Adana 27. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesi ve tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti.

Tutuklu sanıklar tahliyelerini isterken, diğer sanıklar suçsuz olduklarını iddia ettiler.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verirken, duruşmayı, dosya aslının 27. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilerek görevsizlik kararındaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



Sanıkların savunmalarının, eksikliklerin tamamlanmasından sonra alınması kararlaştırıldı.

Adana'da 5 Temmuz'da duruşma sonrası adliye binası önünde kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sonucu İrfan, Ferhat ve Vedat G. bıçakla, Emrah ve Mustafa G. yumrukla yaralanmıştı.



