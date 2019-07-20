Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı.Merkez İstiklal Mahallesi'nde yapılan bir düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.Kavgada, Eren Çinçik (11) ile Mustafa Soyarslan (15) silahla vuru