Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan kişi yaralandı ADANA - Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından darbedilen ve bıçaklanan kişi yaralandı.İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde oturan Celal S. (65) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Rahime B. (80) arasında