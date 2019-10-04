Adana'da DEAŞ operasyonu Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve ülkelerinde terör örgütü için faaliyet gösterdiği belirlenen Suriyeli iki şüpheli yakalandı - Sınır dışı edilen iki zanlıdan birinin Haseke'de örgüt adına petrol satışını yönettiği öne sürüldü