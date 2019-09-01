Adana'da "Çocuk evlilikleri ve çocuk istismarı çalıştayı" yapılacak ADANA - Adana'da Çocuk evlilikleri ve çocuk istismarı mücadele il koordinasyon çalıştayı düzenlenecek.Atlas Çocuk ve Gençlik Hakları Derneği (AÇOGEDER) Başkanı Zehra Eruçar, AB ve Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından destekleriyle Yenilikçi A