Adana'da cezaevinden firar eden kadın hükümlü yakalandı ADANA - Adana'da açık cezaevinden firar eden kadın hükümlü polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 kadının Osmaniye'den Yüreğir ilçesine hırsızlık için geldiği bilgisine ulaştı.Çalışma b