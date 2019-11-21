ADANA - Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayına karıştıkları öne sürülen 3'ü tutuklu, biri firari 7 sanık hakkında 2 yıldan müebbete kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cihan B. ile tutuksuz sanıklar Hızır Ali Ş, Mehmet D. ve Aziz D. katıldı.

Mahkeme başkanı, Adana E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan diğer sanıklar Mustafa K. ve Serkan Ö.'nün, cezaevi idaresine duruşma günü, mahkemeye getirilmelerinin bildirilmesine rağmen hazır edilemediklerini söyledi.

Müşteki ve avukatların hazır bulunduğu duruşmada görgü tanıkları dinlendi.

Tanık C.D, sanıklardan Ali İbrahim D. ile Mustafa K'nın elinde bir şey gördüğünü bunların tabanca olup olmadığını bilmediğini anlattı.

Diğer görgü tanıklarının da dinlendiği duruşmada söz hakkı verilen sanık Hızır Ali Ş, önceki savunmalarını tekrarlayarak "Serkan silahı Mustafa K'ye vermişti. Daha önce bunu yanlış söyledim. Pişmanım." dedi.

Mehmet D. olayla ilgisinin olmadığını belirterek, beraatini istedi. Cihan B. de olay nedeniyle mağdur olduğunu belirtip tahliyesini talep etti.

Müşteki Taliha İmre ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cihan B, Mustafa K. ve Serkan Ö'nün mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı. Heyet, sanık Ali İbrahim D'nin yakalama emrinin devamına karar verdi.

Heyet, duruşmada hazır edilmesi istenen sanıklar Mustafa K. ve Serkan Ö'nün hazır edilmemesi hususunun tekrarlanması halinde cezaevi ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtarında bulundu.

Duruşma, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

- Olay

Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önünde 29 Mart'ta Ömer İmre ve Tuncay Bozdoğan, uğradıkları silahlı saldırıda yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İmre yaşamını yitirmişti.