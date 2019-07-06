Adana'da bir kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kişi otomobilin içerisinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.Ilıca Mahallesi Köreken Tepesi mevkisinde, 01 Y 7689 plakalı park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu ve araçtaki kurşun izlerini far